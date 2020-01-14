ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Франция опровергает планы о передаче черных ящиков сбитого Boeing

Новости » Политика     14.01.2020 - 13:40
Франция опровергает планы о передаче черных ящиков сбитого Boeing
Фото: авиакатастрофа в Иране (alihashem_tv)

Иран не просил Францию расшифровать черные ящики

Иран пока не обращался к Франции по поводу передачи черных ящиков сбитого украинского самолета для дальнейшей расшифровки. Об этом в Twitter сообщило Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции.

Сообщается, что на сегодня продолжаются дискуссии между всеми заинтересованными сторонами.

"На данный момент не было предложено выполнить расшифровку данных черных ящиков", - говорится в сообщении.

Франция опровергает планы о передаче черных ящиков сбитого Boeing

Напомним, ранее официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что черные ящики сбитого украинского самолета будут отправлены во Францию. Кроме того, стало известно, что Иран создаст специальную структуру для расследования авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ.

В то же время президент "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что черные ящики сбитого в Иране украинского самолета передадут Украине.

"Сегодня вероятность того, что они (черные ящики, - ред.) будут расшифровываться в Украине, значительно выше. У иранской стороны уже нет оснований что-то скрывать", - отметил Дыхне.

По его словам, по тем фактам, которые есть у комиссии, скрыть Иран уже ничего не сможет.

"Даже не рассматривается": глава МАУ прокомментировал возобновление рейсов в Иран
Новости Украины Международные авиалинии УкраиныФранцияИранавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь