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Черные ящики сбитого самолета МАУ будут отправлены во Францию, - Иран

Новости » Происшествия     14.01.2020 - 11:26
Черные ящики сбитого самолета МАУ будут отправлены во Францию, - Иран
Фото: место катастрофы украинского самолета (alihashem_tv)

В Иране заявили, что отправят черные якщики во Францию

Черные ящики сбитого в Иране украинского самолета будут отправлены во Францию. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, сообщает IRNA.

Кроме того, французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации подтвердило участие в технической работе по расшифровке бортовых самописцев.

"Принято решение отправить черный ящик во Францию, чтобы прояснить все вопросы", - заявил он.

Напомним, во вторник, 14 января представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили заявил, что "некоторые люди" были арестованы за роль в катастрофе украинского самолета под Тегераном.

РБК-Украина писало, что 8 января иранские военные двумя ракетами сбили самолет МАУ, совершавший рейс из Тегерана в Киев. Погибли все пассажири и экипаж. Иранские власти заявили, что сбитие самолета произошло по ошибке, хотя сначала опровергали эту информацию.

Позже началось расследование масштабной авиакатастрофы. Глава группы по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар в связи с расследованием авиакатастрофы самолета МАУ посетит Украину.

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