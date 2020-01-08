Расшифровка самописцев разбившегося самолета будет проходить в Иране

Расшифровка данных бортовых самописцев украинского самолета Boeing 737, который разбился в Тегеране, пройдет в Иране уполномоченными организациями. Об этом сообщил в среду начальник департамента реагирования на чрезвычайные происшествия Организации авиации Ирана Хасан Резаифар, передает ISNA.

По его словам, работа будет проводиться уполномоченной государственной лабораторией.

"Черные ящики у нас, и действующие законы устанавливают правила, где и как их нужно расшифровывать. Прямо говорится, что эта работа проводится уполномоченной государственной лабораторией. Это будет сделано в Иране", - заявил чиновник.

Агентство Mehr сообщило, что руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде также указал, что Тегеран не планирует передавать самописцы компании Boeing или американской стороне.

Напомним, РБК-Украина писало, чо Иран не передаст черные ящики украинского самолета, который разбился около Тегерана, компании Boeing. Пока что неизвестно, куда Иран отправит ящики, чтобы проанализировать их данные.

Согласно международному праву, катастрофу самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ будут расследовать власти Ирана. В то же время на сегодня лишь немногие страны имеют технические возможности для полного расследования, а бортовые самописцы должны быть расшифрованы в специализированной лаборатории.