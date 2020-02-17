Расшифровка "черных ящиков" самолета МАУ может состояться в Украине, - Данилов

Расшифровка "черных ящиков" самолета МАУ может при определенных условиях состоятся в Украине. Об этом заявил журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает корреспондент РБК-Украина.

Данилов отметил, что "черные ящики" повреждены и расшифровывать их нужно быстрее.

"Это (расшифровка, - ред.) может при определенных условиях состоятся на территории Украины. Единственное, что мы не можем сейчас сказать, когда это произойдет, потому что должны быть прописаны все специалисты, кто этим будет заниматься", - отметил он.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о решении иранских властей не расшифровывать "черные ящики" сбитого украинского Boeing 737 без заинтересованных сторон, а также не передавать их любой стране. Тегеран обращался за помощью в расшифровке к Соединенным Штатам, но получил отказ.

РБК-Украина писало, что записи с "черных ящиков" украинского самолета, который иранские военные сбили, будут отправлены для расшифровки во Францию. Позже французское бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации заявило, что расшифровка бортовых самописцев будет происходить в Украине.