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Рассчитываем на серьезную роль Турции в работе Крымской платформы, - Зеленский

Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Турция будет активным участником процесса деоккупации Крыма. В частности, будет иметь большую роль в Крымской платформе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Он отметил, что платформа создается для наработки решений по возвращению Крыма под контроль Украины и консолидации в рамках нее цивилизованных стран и сил, включая крымскотатарский народ.

"Предполагаем, что это позволит консолидировать усилия всех цивилизованных стран и общественных сил как в Украине, так и за границей для работы во благо Крыма. А значит, и во благо крымскотатарского народа. Мы очень надеемся на то, что представители Меджлиса присоединятся к этой работе. Нашей общей задачей должна быть наработка решений для скорейшего возвращения Крыма под контроль Украинского государства", - заявил президент.

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Также Зеленский отметил, что в целом в регионе Турция является ключевым игроком.

"И мы надеемся на серьезную роль Турции в этом вопросе. Ведь разве можно что-то решить без Турции в нашем регионе? Нет, конечно", - подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, сегодня президент заявил, что Украина и Турция находятся на финишной прямой относительно заключения соглашения о зоне свободной торговли. Такое соглашение может быть подписано уже в ближайшее время.

Также сообщалось, что США разрешают своим авиакомпаниям осуществлять полеты в "определенных районах" воздушного пространства оккупированного Симферополя. Вместе с тем запрет на полеты над Днепром продлен.

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