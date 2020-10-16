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Розраховуємо на серйозну роль Туреччини в роботі Кримської платформи, - Зеленський

Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що Туреччина буде активним учасником процесу деокупації Криму. Зокрема, буде мати велику роль в Кримській платформи.

Про це повідомляє пресс-служба Офісу президента.

Він зазначив, що платформа створюється для напрацювання рішень щодо повернення Криму під контроль України та консолідації в межах цивілізованих країн і сил, включно з кримськотатарським народом.

"Припускаємо, що це дозволить консолідувати зусилля всіх цивілізованих країн і громадських сил як в Україні, так і за кордоном для роботи на благо Криму. А значить, і на благо кримськотатарського народу. Ми дуже сподіваємося на те, що представники Меджлісу приєднаються до цієї роботи. Нашим спільним завданням має бути напрацювання рішень для якнайшвидшого повернення Криму під контроль Української держави", - заявив президент.

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Також Зеленський зазначив, що в цілому в регіоні Туреччина є ключовим гравцем.

"І ми сподіваємося на серйозну роль Туреччини в цьому питанні. Адже хіба можна щось вирішити без Туреччини в нашому регіоні? Ні, звичайно", - підкреслив Зеленський.

Крім цього, сьогодні президент заявив, що Україна і Туреччина знаходяться на фінішній прямій щодо укладення угоди про зону вільної торгівлі. Така угода може бути підписана вже найближчим часом.

Також повідомлялося, що США дозволяють своїм авіакомпаніям здійснювати польоти в "певних районах" повітряного простору окупованого Сімферополя. Разом з тим заборона на польоти над Дніпром продовжений.

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