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Зеленский о зоне свободной торговли с Турцией: мы на финишной прямой

Стамбул, Пятница 16 октября 2020 14:35
Зеленский о зоне свободной торговли с Турцией: мы на финишной прямой
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина и Турция находятся на финишной прямой относительно заключения соглашения о зоне свободной торговли. Такое соглашение может быть подписано уже в ближайшее время.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, переговоры о таких соглашениях не могут быть быстрыми и простыми для стран с высоким экономическим потенциалом.

"Наш общий экономический потенциал - огромен. А значит, есть очень много нюансов, которые должны быть согласованы, и это требует времени. Однако мы уже находимся на финишной прямой. Надеюсь, что соглашение будет подписано в кратчайшие сроки", - сообщил президент.

Он отметил, что спустя три года Турция будет отмечать столетие создания Республики. К этому празднику Украина хотела бы подойти, имея гораздо больший багаж экономических контактов.

"Скорейшее подписание соглашения о свободной торговле существенно поможет нам в достижении этой цели", - добавил Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам министра экономики Игоря Петрашко, Украина и Турция хотят перезагрузить переговоры по зоне свободной торговли.

Напомним, по состоянию на февраль 2020 года Украина и Турция согласовали более 95% положений соглашения о ЗСТ.

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Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийТурцияЗСТ

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