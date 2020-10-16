США возобновляют полеты в районе оккупированного Крыма

Фото: аэропорт "Симферополь" (wikipedia.org)

США разрешают своим авиакомпаниям осуществлять полеты в "определенных районах" воздушного пространства оккупированного Симферополя. Вместе с тем запрет на полеты над Днепром продлен.

Об этом говорится в постановлении Федерального авиационного управления (FAA), размещенном на сайте Федерального реестра США.

Полеты в районе оккупированного Крыма возобновляются с 27 октября.

"В связи с изменением условий в Украине и сопутствующими рисками для гражданской авиации США не продлевают запрет на отдельные рейсы в определенных районах Симферополя, срок действия которого истекает 27 октября 2020 года", - подчеркивается в документе.

Распоряжение вступит в силу по истечении указанного периода.

Вместе с тем запрет на полеты над Днепром продлили на 12 месяцев - до 27 октября 2021 года - из-за потенциальной опасности для гражданской авиации в связи с продолжающимися военными действиями на востоке Украины.

FAA запретило пролет американских самолетов над Симферополем и Днепром (с середины мая 2016 года - Днепром - ред.) в начале 2014 года во избежание потенциальной опасности.

Отметим, после аннексии АР Крым, Украина запретила взлет-посадку из аэропорта "Симферополь" всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова.

В целом с марта 2014 года число незаконных пересечений воздушных границ Украины в пределах оккупированного полуострова превысило 200 тысяч. Однако до 2019 года ни одна авиакомпания не понесла за это финансовой ответственности.

И только в декабре 2019 года впервые со времени аннексии Крыма в украинский бюджет поступили деньги, взысканные в качестве штрафа за нарушение воздушного пространства.