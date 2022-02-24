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Распространяйте правду о вторжении Путина. МИД обратился к украинцам во всем мире

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к украинцам во всем мире. Он призвал распространять правду о вторжении Путина в Украину и призывать правительства к немедленным действиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в Twitter.

"К украинским общинам во всем мире: Путин напал, но никто не разбегается. Армия, дипломаты, все работают. Украина бьется. Украина защитит себя. Украина победит. Распространяйте правду о вторжении Путина в своих странах и призывайте правительства к немедленным действиям", - написал министр.

Добавим, министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам. Он призвал граждан сохранять спокойствие, украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Напомним, сегодня утром Путин объявил о начале военной операции против Украины.

Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе, о ситуации в Украине и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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МИД УкраиныДмитрий КулебаВторжение России в Украину