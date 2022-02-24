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Украинская армия держит оборону, сохраняйте спокойствие: Резников обратился к гражданам

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 07:34
Украинская армия держит оборону, сохраняйте спокойствие: Резников обратился к гражданам Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам. Он призвал граждан сохранять спокойствие, украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Резникова.

"Враг начал интенсивные обстрелы наших предприятий на Востоке, а также центров военного управления и аэродромов в других регионах. Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанса на прорыв", - заявил глава Минобороны.

Глава Минобороны обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и оставаться дома.

"Сегодня я в очередной раз обращаюсь к вам: сохраняйте спокойствие! По возможности оставайтесь дома. Ситуация контролируемая, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины сейчас лучшая помощь!"- отметил Резников.

Напомним, сегодня утром Путин объявил о начале военной операции против Украины.

Добавим, после этого в ряде украинских городов, включая Киев и Харьков прогремели мощные взрывы.

Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе, о ситуации в Украине и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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