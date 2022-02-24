RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Поширюйте правду про вторгнення Путіна. МЗС звернулося до українців в усьому світі

Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до українців у всьому світі. Він закликав розповсюджувати правду про вторгнення Путіна в Україну та закликати уряди до негайних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби в Twitter.

"До українських громад в усьому світі: Путін напав, але ніхто не розбігається. Армія, дипломати, всі працюють. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе. Розповсюджуйте правду про вторгнення Путіна в своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій", - написав міністр.

Додамо, міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українців. Він закликав громадян зберігати спокій, українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам.

Нагадаємо, сьогодні вранці Путін оголосив про початок військової операції проти України.

Детальніше про те, що зараз відбувається на Донбасі, про ситуацію в Україні і на українських кордонах, реакцію світу на події, що відбуваються - в текстовому онлайні РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСДмитро КулебаВторгнення Росії до України