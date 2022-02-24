Поширюйте правду про вторгнення Путіна. МЗС звернулося до українців в усьому світі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до українців у всьому світі. Він закликав розповсюджувати правду про вторгнення Путіна в Україну та закликати уряди до негайних дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби в Twitter.
"До українських громад в усьому світі: Путін напав, але ніхто не розбігається. Армія, дипломати, всі працюють. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе. Розповсюджуйте правду про вторгнення Путіна в своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій", - написав міністр.
Додамо, міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українців. Він закликав громадян зберігати спокій, українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам.
Нагадаємо, сьогодні вранці Путін оголосив про початок військової операції проти України.
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