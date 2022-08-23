Распространяли видео, оправдывающее агрессию РФ: в Измаиле СБУ проводит обыски у медиков

Сотрудники СБУ в Измаиле Одесской области провели обыски у медиков, которые публично оправдывали вооруженное вторжение России в Украину и поддерживали действия оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу управления СБУ в Одесской области.

Два работника медицинской отрасли изготовили и распространили в социальной сети видеоматериал, оправдывающий вооруженную агрессию оккупантов в Украине. Правоохранители провели обыски по местам проживания и работы подозреваемых.

В результате были изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны с поличным. Правоохранители также проверяют вероятную причастность российских спецслужб к деструктивной деятельности подозреваемых.