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Распространяли видео, оправдывающее агрессию РФ: в Измаиле СБУ проводит обыски у медиков

Фото: СБУ разоблачила жителей Измаила, публично оправдывающих агрессию РФ (facebook.com/ssumariupol)
Автор: Константин Широкун

Сотрудники СБУ в Измаиле Одесской области провели обыски у медиков, которые публично оправдывали вооруженное вторжение России в Украину и поддерживали действия оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу управления СБУ в Одесской области.

Два работника медицинской отрасли изготовили и распространили в социальной сети видеоматериал, оправдывающий вооруженную агрессию оккупантов в Украине. Правоохранители провели обыски по местам проживания и работы подозреваемых.

В результате были изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны с поличным. Правоохранители также проверяют вероятную причастность российских спецслужб к деструктивной деятельности подозреваемых.

Ранее правоохранители задержали в Одессе мужчину, который прославлял оккупантов и оправдывал войну России против Украины.

Напомним, недавно в одном из сел Покровского района Донецкой области задержали женщину, которая была информатором российских оккупантов.

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ИзмаилОдессаВторжение России в УкраинуСлужба безопасности Украины