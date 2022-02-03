Не распространяется на повреждения от динозавров. Starlink обновила гарантийную инструкцию

Американская компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, обновила гарантийную инструкцию продукции Starlink. Отныне она не будет покрывать повреждения, вызванные динозаврами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TweakTown .

Напомним, РБК-Украина писало о том, что спутниковый интернет-сервис Starlink заявил о более дорогой подписке. Ее скорость составляет от 150 до 500 Мбит/с, что вдвое больше базовой услуги.

Тем временем компания Илона Маска SpaceX планирует осуществить колоссальные 52 полета в 2022 году.