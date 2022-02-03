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Не поширюється на пошкодження від динозаврів. Starlink оновила гарантійну інструкцію

Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, оновила гарантійну інструкцію продукції Starlink. Відтепер вона не покриватиме пошкодження, що були спричинені динозаврами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TweakTown.

Відповідно до оновленої інструкції, гарантія не покриває пошкодження, що були спричинені:

  • блискавками;
  • стрибками напруги;
  • пожежею;
  • повенями;
  • градом;
  • ураганом;
  • землетрусами;
  • метеоритами;
  • сонячними бурями;
  • динозаврами;
  • іншими стихійними лихами.

Фото: Starlink оновила гарантійну інструкцію (Reddit)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що супутниковий інтернет-сервіс Starlink заявив про дорожчу підписку. Її швидкість становить від 150 до 500 Мбіт/с, що удвічі більше за базову послугу.

Тим часом компанія Ілона Маска SpaceX планує здійснити колосальні 52 польоти у 2022 році.

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