Распределение медсредств и оборудования в регионах будет контролироваться с привлечением СБУ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу осуществлять жесткий контроль над тем, как распределяются медицинские средства и оборудование в регионах, которые предназначены для борьбы с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

При этом он добавил, что к контролю будут привлечены сотрудники Службы безопасности Украины.

"Все, что мы получаем, отдаем в области. Придерживать, распределять среди родственников или друзей или, еще хуже, перепродавать медицинские средства мы не дадим никому", - сказал он.

Он также отметил, что сотрудники СБУ также должны помочь в решении другой проблемы, когда не все руководители медицинских учреждений подают достоверную информацию об обеспечении и приукрашают действительность.

"Это приводит к тому, что Киев видит от регионов одни цифры, а реальная ситуация на месте - хуже. Решение этого вопроса - на личном контроле главного санитарного врача Украины", - отметил он.

Напомним, в Херсонской области полиция открыла уголовное производство в отношении сотрудников районной больницы. Так, работники больницы не дождавшись результатов лабораторного исследования, выдали для захоронения тело умершей пациентки ее родственникам. Позже тест выявил у женщины COVID-19.

Кроме того, сегодня правительство ужесточило карантин в Украине, запретив, в частности, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, а также в общественных местах без защитных масок.