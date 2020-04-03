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Распределение медсредств и оборудования в регионах будет контролироваться с привлечением СБУ, - Зеленский

Новости » Коронавирус   

СБУ также проконтролирует ситуация относительно недостоверной информации об оборудовании, которую предоставляют руководители медучреждений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу осуществлять жесткий контроль над тем, как распределяются медицинские средства и оборудование в регионах, которые предназначены для борьбы с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

При этом он добавил, что к контролю будут привлечены сотрудники Службы безопасности Украины.

"Все, что мы получаем, отдаем в области. Придерживать, распределять среди родственников или друзей или, еще хуже, перепродавать медицинские средства мы не дадим никому", - сказал он.

Он также отметил, что сотрудники СБУ также должны помочь в решении другой проблемы, когда не все руководители медицинских учреждений подают достоверную информацию об обеспечении и приукрашают действительность.

"Это приводит к тому, что Киев видит от регионов одни цифры, а реальная ситуация на месте - хуже. Решение этого вопроса - на личном контроле главного санитарного врача Украины", - отметил он.

Напомним, в Херсонской области полиция открыла уголовное производство в отношении сотрудников районной больницы. Так, работники больницы не дождавшись результатов лабораторного исследования, выдали для захоронения тело умершей пациентки ее родственникам. Позже тест выявил у женщины COVID-19.

Кроме того, сегодня правительство ужесточило карантин в Украине, запретив, в частности, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, а также в общественных местах без защитных масок.

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