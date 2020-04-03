Месяц без прогулок и возможное ослабление карантина: что предлагает Кабмин
Фото: Денис Шмыгаль (telegram/Denys_Smyhal)
В конце апреля может начаться постепенное ослабление карантина
Карантин в Украине в конце апреля могут ослабить, при условии снижения уровня заболеваемости коронавирусом. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Подробнее о решении Кабмина - в материале РБК-Украина.
Так, Шмыгаль анонсировал такие шаги:
- правительство продолжает усиливать меры по защите внешних границ и в соответствии с решением правительства, остается работать только 21 пункт пропуска на госгранице.
- вводится обязательная обсервациям на 14 дней для всех лиц, которые будут прибывать в Украину.
- запрещается передвигаться по улицам группами более двух человек, кроме случая сопровождения детей.
- правительство призывает воздержаться от шашлыков и прогулок в парках на ближайшие 3-4 недели.
- Шмыгаль заявил, что Украина не может позволить себе не работать полгода, или 2-3 месяца. По расчетам Кабмина, через три недели те, кто сейчас заболел коронавирусом, должны выздороветь, а введенные ограничения помешают болезни распространяться.
- если будет зафиксировано динамику снижения заболеваемости, то в конце апреля может начаться постепенное ослабление карантинных мероприятий. Этот процесс будет происходить в несколько этапов: на работу пойдут люди трудоспособного возраста и параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта, это позволит с начала мая начать рестарт экономики, но это не означает ослабление других карантинных мероприятий.
- поскольку угроза распространения коронавируса за три недели никуда не исчезнет, ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут действовать. Все будут обязаны носить маски и соблюдать карантин.
- для пожилых людей, студентов и школьников карантин будет продлен.
Карантин в Украине
Карантин в Украине введен с 12 марта и изначально сроком его окончания было 3 апреля, однако, из-за распространения коронавируса Кабмин продлил срок действия ограничений до 24 апреля. На данный момент в стране закрыты все развлекательные заведения, кафе, рестораны, театры. Закрыты рынки и введено ограничение в работу общественного транспорта. В частности, в Киеве, Харькове и Днепре закрыто метро. Кроме того, закрыты ТРЦ, работают только продуктовые магазины, аптеки, банки и АЗС.