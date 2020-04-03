Розподіл медзасобів і обладнання у регіонах буде контролюватися із залученням СБУ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поставив завдання здійснювати жорсткий контроль над тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання в регіонах, які призначені для боротьби з коронавирусом. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

При цьому він додав, що до контролю будуть залучені співробітники Служби безпеки України.

"Все, що ми отримуємо, віддаємо в області. Притримувати, розподіляти серед родичів або друзів або, ще гірше, перепродувати медичні засоби ми не дамо нікому", - сказав він.

Він також зазначив, що співробітники СБУ також повинні допомогти у вирішенні іншої проблеми, коли не всі керівники медичних установ подають достовірну інформацію про забезпечення прикрашають дійсність.

"Це призводить до того, що Київ бачить від регіонів одні цифри, а реальна ситуація на місці - гірше. Вирішення цього питання - на особистому контролі головного санітарного лікаря України", - зазначив він.

Нагадаємо, в Херсонській області поліція відкрила кримінальне провадження щодо співробітників районної лікарні. Так, працівники лікарні не дочекавшись результатів лабораторного дослідження, видали для поховання тіло померлої пацієнтки її родичам. Пізніше тест виявив у жінки COVID-19.

Крім того, сьогодні уряд посилив карантин в Україні, заборонивши, зокрема, перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу, а також у громадських місцях без захисних масок.