Розподіл медзасобів і обладнання у регіонах буде контролюватися із залученням СБУ, - Зеленський

СБУ також проконтролює ситуація щодо недостовірної інформації про обладнання, яку надають керівники медустанов
Президент України Володимир Зеленський заявив, що поставив завдання здійснювати жорсткий контроль над тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання в регіонах, які призначені для боротьби з коронавирусом. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.
При цьому він додав, що до контролю будуть залучені співробітники Служби безпеки України.
"Все, що ми отримуємо, віддаємо в області. Притримувати, розподіляти серед родичів або друзів або, ще гірше, перепродувати медичні засоби ми не дамо нікому", - сказав він.
Він також зазначив, що співробітники СБУ також повинні допомогти у вирішенні іншої проблеми, коли не всі керівники медичних установ подають достовірну інформацію про забезпечення прикрашають дійсність.
"Це призводить до того, що Київ бачить від регіонів одні цифри, а реальна ситуація на місці - гірше. Вирішення цього питання - на особистому контролі головного санітарного лікаря України", - зазначив він.
Нагадаємо, в Херсонській області поліція відкрила кримінальне провадження щодо співробітників районної лікарні. Так, працівники лікарні не дочекавшись результатів лабораторного дослідження, видали для поховання тіло померлої пацієнтки її родичам. Пізніше тест виявив у жінки COVID-19.
Крім того, сьогодні уряд посилив карантин в Україні, заборонивши, зокрема, перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу, а також у громадських місцях без захисних масок.