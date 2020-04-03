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Розподіл медзасобів і обладнання у регіонах буде контролюватися із залученням СБУ, - Зеленський

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 20:35
Розподіл медзасобів і обладнання у регіонах буде контролюватися із залученням СБУ, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

СБУ також проконтролює ситуація щодо недостовірної інформації про обладнання, яку надають керівники медустанов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поставив завдання здійснювати жорсткий контроль над тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання в регіонах, які призначені для боротьби з коронавирусом. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

При цьому він додав, що до контролю будуть залучені співробітники Служби безпеки України.

"Все, що ми отримуємо, віддаємо в області. Притримувати, розподіляти серед родичів або друзів або, ще гірше, перепродувати медичні засоби ми не дамо нікому", - сказав він.

Він також зазначив, що співробітники СБУ також повинні допомогти у вирішенні іншої проблеми, коли не всі керівники медичних установ подають достовірну інформацію про забезпечення прикрашають дійсність.

"Це призводить до того, що Київ бачить від регіонів одні цифри, а реальна ситуація на місці - гірше. Вирішення цього питання - на особистому контролі головного санітарного лікаря України", - зазначив він.

Сьогодні хочу відповісти українським лікарям, які звертаються до мене в соцмережах. Перш за все скажу: все бачу, все чую, намагаюся максимально швидко вирішувати ваші проблеми. Стосовно звернення лікарів із міста Монастириськ. Наразі в лікарні є 4 апарати ШВЛ. Місцеве управління закупити ще. Працівників забезпечено костюмами й респіраторами на найближчі дні, йде робота над їхнім повним забезпеченням усім необхідним. Медики міста Дубна звернули увагу на те, що лікарів «швидкої» не забезпечено засобами індивідуального захисту. Ми відправили тисячу захисних костюмів та 6 тисяч масок саме для цих медичних працівників. Альо Департамент охорони здоров'я Рівненщини, розподіляючи засоби, на жаль, помилився і нічого не передавши екстреній медичній допомозі. Вчора питання було частково вирішено. Ми вирішуємо й питання, які порушили у своєму зверненні лікарі Одеського обласного медичного центру. Також виправлено несправедливу ситуацію, у якій опинилися працівники екстреної медичної допомоги. Їм буде виділено грошову надбавку за протидію коронавірусу. Вчора МОЗ видав відповідний наказ. На шкода, сьогодні ми пожинаємо плоди «знущання» над українською медичною системою в усі попередні роки. І тому щоденно й цілодобово працюємо над тим, щоб у наших медиків були всі необхідні засоби та обладнання. Ми неодмінно все подолаємо. У першу чергу завдяки вам – нашим лікарям, завдяки вашій мужності та витримці.

Опубліковано Володимиром Зеленським П'ятниця, 3 квітня 2020 р.

Нагадаємо, в Херсонській області поліція відкрила кримінальне провадження щодо співробітників районної лікарні. Так, працівники лікарні не дочекавшись результатів лабораторного дослідження, видали для поховання тіло померлої пацієнтки її родичам. Пізніше тест виявив у жінки COVID-19.

Крім того, сьогодні уряд посилив карантин в Україні, заборонивши, зокрема, перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу, а також у громадських місцях без захисних масок.

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