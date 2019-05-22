Раскопки на Почтовой площади получили статус памятника национального значения

Кабинет министров на своем заседании 22 мая изменил категорию памятника "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева" на Почтовой площади в г. Киеве на категорию национального значения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

Как отмечается в сообщении, памятник имеет особую историческую и культурную ценность, а обнаруженные в ходе археологических исследований артефакты касаются самых древних страниц истории Украины и требуют дальнейшего сохранения и музеефикации.

Напомним, памятник "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева" обнаружен в процессе археологических раскопок в начале 2015 года. Он расположен в историческом центре города, под современной Почтовой площадью, котрая ограничивается береговой линией Днепра, между проезжей частью Владимирского спуска и ул. Боричев спуск. Границы объекта с юго-востока пока не обнаружены. Глубина залегания археологического объекта начинается с 2,5-8 м.

По результатам археологических исследований, проведенных в 2014-2017 годах, объект состоит из деревянного настила дороги, которая вела от береговой линии к центральной части города, фрагментов дренажной системы XVIII в. Также выявлены горизонты культурного слоя XI-XIII вв., залегающие на глубине 5,5-8 м, остатки уличной застройки XII века.

Напомним, в июле 2018 года Верховная рада Украины приняла постановление "О сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в г. Киеве".

Постановлением Рады рекомендуется Кабинету министров внести объект культурного наследия "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева" на Почтовой площади в г. Киеве в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории памятников национального значения.