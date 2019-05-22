Розкопки на Поштовій площі отримали статус пам’ятки національного значення

Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 травня змінив категорію пам’ятки "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва" на Поштовій площі у м. Києві на категорію національного значення. Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури України.

Як зазначається в повідомленні, пам’ятка має особливу історичну та культурну цінність, а виявлені у ході археологічних досліджень артефакти стосуються найдавніших сторінок історії України і потребують забезпечення подальшого збереження та музеєфікації.

Нагадаємо, пам’ятку "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва" виявлено в процесі археологічних розкопок на початку 2015 року. Вона розташована в історичному середмісті м. Києва, під сучасною Поштовою площею, що обмежується береговою лінією Дніпра, між проїжджою частиною Володимирського узвозу та вул. Боричів узвіз. Межі об’єкту з південного сходу поки не виявлено. Глибина залягання археологічного об’єкта починається з 2,5-8 м.

За результатами археологічних досліджень, здійснених у 2014-2017 роках, об’єкт складається з дерев’яного настилу дороги, що вела від берегової лінії до центральної частини міста, фрагментів дренажної системи XVIII ст., виявлено горизонти культурного шару XI-XIII ст., що залягають на глибині 5,5-8 м, рештки вуличної забудови XII ст.

Нагадаємо, у липні 2018 року Верховна рада України ухвалила постанову "Про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі у м. Києві".

Постановою Ради рекомендується Кабінету міністрів занести об’єкт культурної спадщини "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва" на Поштовій площі у м. Києві до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією пам'ятки національного значення.