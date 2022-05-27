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Раскол в Совбезе ООН. Китай и Россия заблокировали введение новых санкций против КНДР

ООН (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Китай и Россия наложили вето на инициативу США ввести дополнительные санкции ООН в отношении Северной Кореи в связи с возобновлением запусков баллистических ракет, что впервые публично раскололо Совет Безопасности ООН с тех пор, как он начал систематически наказывать Пхеньян за развитие ядерной программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Остальные 13 членов совета проголосовали за подготовленную США резолюцию, в которой предлагается запретить экспорт табака и нефти в Северную Корею. Новый документ также внес бы в черный список хакерскую группу Lazarus, которая, по утверждениям Соединенных Штатов, связана с Северной Кореей.

По оценке Вашингтона, Северная Корея осуществила в этом году шесть запусков межконтинентальных баллистических ракет и активно готовится к проведению ядерных испытаний.

Генеральная Ассамблея ООН теперь будет обсуждать Северную Корею в течение следующих двух недель в соответствии с новым правилом, требующим, чтобы все члены организации собирались каждый раз, когда в Совете Безопасности накладывается вето одним из пяти постоянных членов - Россией, Китаем, США, Францией, или Великобританией.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты инициировали голосование в Совете Безопасности ООН по новой резолюции в отношении Северной Кореи за ее возобновление запусков баллистических ракет. Напомним, что КНДР совершила запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря.

Запуски Пхеньян провел во время визита президента США Джо Байдена в Азию. Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию в должности президента. В Токио он принял участие в саммите лидеров Quad.

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