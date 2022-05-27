Розкол в Радбезі ООН. Китай і Росія заблокували введення нових санкцій проти КНДР

Китай і Росія наклали вето на ініціативу США ввести додаткові санкції ООН щодо Північної Кореї у зв'язку з відновленням запусків балістичних ракет, що вперше публічно розкололо Раду Безпеки ООН з тих пір, як він почав систематично карати Пхеньян за розвиток ядерної програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Решта 13 членів Ради проголосували за підготовлену США резолюцію, в якій пропонується заборонити експорт тютюну і нафти в Північну Корею. Новий документ також вніс би в чорний список хакерську групу Lazarus, яка, за твердженнями Сполучених Штатів, пов'язана з Північною Кореєю.

За оцінкою Вашингтона, Північна Корея здійснила цього року шість запусків міжконтинентальних балістичних ракет і активно готується до проведення ядерних випробувань.

Генеральна Асамблея ООН тепер буде обговорювати Північну Корею протягом наступних двох тижнів відповідно до нового правила, що вимагає, щоб всі члени організації збиралися кожен раз, коли в Раді Безпеки накладається вето одним з п'яти постійних членів - Росією, Китаєм, США, Францією, або Великобританією.