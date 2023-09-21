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Расизм, піротехніка і блокування. Україна отримала покарання від УЄФА

Київ, Четвер 21 вересня 2023 11:49
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Расизм, піротехніка і блокування. Україна отримала покарання від УЄФА Фото: Українські фанати у Вроцлаві (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій оштрафував Українську асоціацію футболу за негідну поведінку вболівальників і організаційні прорахунки в недавніх матчах збірної України в кваліфікації до Євро-2024 проти Англії та Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

УАФ отримала покарання від дисциплінарного комітету УЄФА. Грошовий штраф і часткове закриття трибун стали наслідком подій у поєдинках відбору перед чемпіонатом Європи.

Асоціація заплатить 20 тисяч євро за расистську поведінку вітчизняних фанатів. Ще на 5 тисяч у євровалюті вболівальники використали піротехнічні засоби, а за блокування проходів на стадіоні УАФ заплатить 8 тисяч. Сумарний "чек" асоціації – 33 тисячі євро.

Окрім того, у домашньому поєдинку проти збірної Північної Македонії 14 жовтня організаторам доведеться закрити частину трибун. Кількість закритих місць становите щонайменше 5000. УАФ також позбавлена права продавати квитки на цей матч.

Раніше футбольна асоціація обрала місце проведення поєдинку проти балканців. Національна команда України прийме збірну Північної Македонії у Празі. Домівкою "синьо-жовтих" стане легендарний стадіон "Летна".

До слова, раніше збірна України закономірно поступилася Італії у кваліфікації до Євро-2024.

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