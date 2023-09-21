Расизм, пиротехника и блокировка. Украина получила наказание от УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола за недостойное поведение болельщиков и организационные просчеты в недавних матчах сборной Украины в квалификации к Евро-2024 против Англии и Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

УАФ получила наказание от дисциплинарного комитета УЕФА. Денежный штраф и частичное закрытие трибун стали результатом событий в поединках отбора перед чемпионатом Европы.

Ассоциация заплатит 20 тысяч евро за расистское поведение отечественных фанатов. Еще на 5 тысяч в евровалюте болельщики использовали пиротехнические средства, а за блокировку проходов на стадионе УАФ заплатит 8 тысяч. Суммарный "чек" ассоциации – 33 тысячи евро.

Кроме того, в домашнем поединке против сборной Северной Македонии 14 октября организаторам придется закрыть часть трибун. Количество закрытых мест составляет не менее 5000. УАФ также лишена права продавать билеты на этот матч.

Ранее футбольная ассоциация выбрала место проведения поединка против балканцев. Национальная команда Украины примет сборную Северной Македонии в Праге. Домом "сине-желтых" станет легендарный стадион "Летна".