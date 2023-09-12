Збірна України не зняла прокляття Італії у кваліфікації до Євро-2024: який рахунок

Національна команда України зазнала поразки від збірної Італії у 6-му турі відбору до чемпіонату Європи 2024 року.

Євро-2024, кваліфікація, група C, 6-й тур

Італія – Україна – 2:1

Голи: Фраттезі, 12, 29 – Ярмоленко, 41

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"Скуадра Адзурра" заволоділа ініціативою у дебюті зустрічі. Уже на 3-й хвилині Ді Лоренцо пробив із-за меж штрафного на підбиранні – далеко від площини воріт. Згодом оборонець організував момент для Распадорі, але нападник відправив м'яч вище воріт.

А на 12-й хвилині збірна Італії вийшла вперед. Судаков необачно впав і втратив м'яч поблизу власних воріт, а Дзакканьї швидко зорієнтувався і віддав передачу на Фраттезі. Хавбек прийняв м'яч і другим дотиком пробив у ближній кут Бущану – 1:0.

Попри забитий гол, італійці продовжили атакувати ворота "синьо-жовтих". Той же Распадорі ще раз із льоту спрямував м'яч вище поперечини після пасу Фраттезі. Натомість в команди Сергія Реброва гра попереду геть не клеїлася.

У середині тайму господарі забили вдруге. Дзаньйоло змістився до центру та пробив із дистанції, але влучив у партнера по команді. Утім, Фраттезі зорієнтувався в ситуації та низовим ударом "прошив" Бущана. Арбітр спершу гол скасував через офсайд, але втручання VAR суддівську помилку виправило.

Лише другий пропущений м'яч повернув українців до тями. "Синьо-жовті" несподівано осміліли та провели серію небезпечних випадів. Як наслідок, ще до перерви гості зуміли відквитати один м'яч. У затяжній атаці збірної України Ярмоленко добив м'яч у сітку з кількох метрів.

Зі стартом другої половини на полі стало ще цікавіше. Ось Довбик із гострого кута відправив сферу над воротами після передачі Судакова. У відповідь Дзакканьї пробив у дотик повз рамку після перспективного пасу Дзаньйоло. А згодом Бущан реабілітувався за власну помилку, перевівши на кутовий підступний удар Распадорі.

Поступово збірна Італії знову повністю заволоділа ініціативою. "Скуадра Адзурра" спробувала зняти всі запитання щодо переможця протистояння заздалегідь. Як наслідок, обороні української збірної довелося неабияк попотіти і в другій 45-хвилинці.

На якийсь час італійці фактично затиснули "синьо-жовтих" у власному штрафному майданчику. У ці хвилин Скальвіні головою пробив вище воріт після кутового, а з пострілом Дзаньйоло з дистанції упорався Бущан. У наступному епізоді не врятував і він, але Локателлі поцілив у поперечину!

Збірна України заощадила сили на фінальні хвилини. Буяльський завдяки спробі сольного проходу заробив штрафний – Мудрик пробив вище воріт. Невдовзі Конопля головою не влучив у площину після навісу зірки "Челсі". Зрештою, зрівняти рахунок підопічним Реброва не судилося.

Отже, збірна України зазнала другої поразки у відборі до Євро-2024 та знову не змогла перемогти Італію. У паралельному поєдинку групи C Північна Македонія переграла Мальту на виїзді. Тепер відразу три команди – Україна та обидва переможці вечора – мають по 7 очок. 14 жовтня "синьо-жовті" зіграють проти балканців.