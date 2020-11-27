ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Расходы на Верховную раду вырастут на четверть, - проект бюджета

Киев, Пятница 27 ноября 2020 16:27
Расходы на Верховную раду вырастут на четверть, - проект бюджета
Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По сравнению с первым чтением госбюджета расходы увеличены еще на 250 млн гривен

Расходы общего фонда государственного бюджета на Аппарат Верховной рады в 2021 году составят 2 529 712,2 тысяч гривен. Это на 24,1% больше, чем в текущем году (2 038 424,8 тысяч гривен).

Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению, который обнародован на сайте Верховной рады (проект № 4000).

Кроме того, расходы на Верховную раду на 247 026,4 тысяч гривен больше, чем это было предусмотрено в проекте госбюджета к первому чтению в сентябре.

Согласно проекту, расходы на Секретариат Кабинета министров составят 1 106 549,3 тысяч гривен. Это на 15,4% больше, чем в текущем году (959 075,0 тысяч гривен). По сравнению с первым чтение расходы выросли на 14 208,0 тысяч гривен.

Как сообщало РБК-Украина, расходы из общего фонда государственного бюджета на Офис генерального прокурора в 2021 году составят 11 531 594,7 тысяч гривен. Это на 52,6% больше, чем в 2020 году и на 2 034 416,3 тысяч гривен больше, чем это было предусмотрено в проекте госбюджета к первому чтению в сентябре.

Отметим, расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году составят 1 266 795,2 тысяч гривен. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 тысяч гривен).

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика Верховная РадаКабинет Министров УкраиныГосбюджет

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь