Видатки на Верховну раду зростуть на чверть, - проект бюджету

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

У порівнянні з першим читанням держбюджету видатки збільшено ще на 250 млн гривень

Видатки загального фонду державного бюджету на Апарат Верховної ради в 2021 році складуть 2 529 712,2 тисяч гривень. Це на 24,1% більше, ніж у поточному році (2 038 424,8 тисяч гривень).

Відповідна норма закладена у проекті державного бюджету до другого читання, який оприлюднений на сайті Верховної ради (проект № 4000).

Крім того, витрати на Верховну раду на 247 026,4 тисяч гривень більше, ніж це було передбачено в проекті держбюджету першого читання у вересні.

Згідно з проектом, витрати на Секретаріат Кабінету міністрів складуть 1 106 549,3 тисячі гривень. Це на 15,4% більше, ніж у поточному році (959 075,0 тисяч гривень). У порівнянні з першим читання витрати зросли на 14 208,0 тисяч гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, видатки загального фонду державного бюджету на Офіс генерального прокурора у 2021 році складуть 11 531 594,7 тисяч гривень. Це на 52,6% більше, ніж у 2020 році і на 2 034 416,3 тисяч гривень більше, ніж це було передбачено в проекті держбюджету до першого читання у вересні.

Зазначимо, видатки загального фонду державного бюджету на обслуговування діяльності президента та Офісу президента у 2021 році складуть 1 266 795,2 тисяч гривень. Це на 39,4% більше, ніж у поточному році (909 058,7 тисяч гривень).