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Украинцы назвали долю расходов на коммуналку в семейном бюджете

Новости » Экономика    05.09.2019 - 18:12
Украинцы назвали долю расходов на коммуналку в семейном бюджете
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Зимой доля коммунальных расходов достигла 20%

Одно домохозяйство тратило на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг в I квартале 2019 года 1719,05 грн, что составляет 19,4% месячных расходов. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины, проведенного Государственной службой статистики.

Таким образом, доля расхода по сравнению с летними месяцами значительно выросла (в III квартале 2018 года она составляла 8,0%).

По данным статистического ведомства, было опрошено 8446 хозяйств. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,11 человек.

По данным Госстата, средние денежные расходы одного домохозяйства в I квартале 2019 года составляли 8852,22 грн в месяц.

При этом потребительские денежные расходы одного домохозяйства составили 8036,13 грн (90,8%) в месяц, непотребительские - 816,09 (9,2%).

В потребительских расходах продукты питания занимают 43,8%, непродовольственные - 31,1%, услуги - 15,9%. При этом расходы на продовольственные товары и питание вне дома составили 45,6%.

Украинцы назвали долю расходов на коммуналку в семейном бюджете

www.ukrstat.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной службы статистики, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии из расчета 150 кВт·ч, на одного владельца лицевого счета составили: в январе 2019 года - 2693,2 грн, феврале - 2660,6 грн, марте - 2296,5 грн, апреле - 1191,9 грн, мае - 779,4 грн, июне - 659,6 грн, в июле - 652,9 грн.

Украинцы назвали долю расходов на различные продукты питания Средний размер платежки за коммуналку упал до 650 грн
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