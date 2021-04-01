Расходы украинцев за границей за год пандемии упали почти вдвое

Объем импорта услуг по статье "Путешествия" за 2020 год составил 4,638 млрд долларов. Это в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (8,517 млрд долларов).

При этом расходы иностранных туристов в Украине за 2020 год составили 374 млн долларов (в 2019 году - 1,620 млрд долларов).

НБУ приводит данные Гостаможслужбы, согласно которым за границу выезжали 11,252 млн граждан Украины (за 2019 год - 29,346 млн), въезжали - 3,377 млн иностранных граждан (за 2019 год - 13,703 млн).

Как сообщало РБК-Украина, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост расходов украинцев за границей в 2021 году. Докризисный уровень будет достигнут в 2022 году.

Напомним, объем импорта услуг по статье "Путешествия" за 2019 год составил 8,552 млрд долларов, что на 8,3% больше, чем за 2018 год. По данным НБУ, украинцы потратили в странах Европейского союза 6,301 млрд долларов, что на 5,4% больше, чем год назад.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост переводов трудовых мигрантов в Украину в 2021 году на 8% до 13 млрд долларов. Это произойдет в первую очередь за счет восстановления экономики стран, где работают трудовые мигранты, а также упрощение условий пересечения границ после смягчения карантина.