Расходы украинцев за границей за год пандемии упали почти вдвое

Объем импорта услуг по статье "Путешествия" за 2020 год составил 4,638 млрд долларов. Это в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (8,517 млрд долларов).
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
НБУ приводит данные Гостаможслужбы, согласно которым за границу выезжали 11,252 млн граждан Украины (за 2019 год - 29,346 млн), въезжали - 3,377 млн иностранных граждан (за 2019 год - 13,703 млн).
При этом расходы иностранных туристов в Украине за 2020 год составили 374 млн долларов (в 2019 году - 1,620 млрд долларов).
Как сообщало РБК-Украина, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост расходов украинцев за границей в 2021 году. Докризисный уровень будет достигнут в 2022 году.
Напомним, объем импорта услуг по статье "Путешествия" за 2019 год составил 8,552 млрд долларов, что на 8,3% больше, чем за 2018 год. По данным НБУ, украинцы потратили в странах Европейского союза 6,301 млрд долларов, что на 5,4% больше, чем год назад.
Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост переводов трудовых мигрантов в Украину в 2021 году на 8% до 13 млрд долларов. Это произойдет в первую очередь за счет восстановления экономики стран, где работают трудовые мигранты, а также упрощение условий пересечения границ после смягчения карантина.