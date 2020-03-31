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НБУ назвал сумму докризисных расходов украинцев за границей

Новости » Экономика     31.03.2020 - 18:30
НБУ назвал сумму докризисных расходов украинцев за границей
Фото: аэропорт (Виталий Носач, РБК-Украина)

В 2019 году украинцы потратили за границей 8,5 млрд долларов

Объем импорта услуг по статье "Путешествия" за 2019 года составил 8,552 млрд долларов, что на 8,3% больше, чем за 2018 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные статистики Национального банка Украины.

По данным НБУ, украинцы потратили в странах Европейского союза 6,301 млрд долларов, что на 5,4% больше, чем год назад.

НБУ приводит данные Гостаможслужбы, согласно которым за границу в 2019 году выезжали 29,346 граждан Украины, въезжали - 13,703 иностранных граждан.

При этом расходы иностранных туристов в Украине за 2019 год составили 1,620 млрд долларов, что на 12,1% больше, чем год назад.

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Как сообщало РБК-Украина, данные опроса компании Research & Branding Group свидетельствуют, что по состоянию на май 2019 года половина украинцев (52%), никогда не были за границей. На момент начала действия безвизового режима в июне 2017 года за границей никогда не были около двух третей украинцев (69%), а в феврале 2018 года - 65%.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии, в августе 2018 года почти половина украинцев (44%) считали себя европейцами.

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