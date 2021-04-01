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Витрати українців за кордоном за рік пандемії впали майже вдвічі

Автор: Олександр Білоус

Обсяг імпорту послуг за статтею "Подорожі" за 2020 рік склав 4,638 млрд доларів. Це в 1,8 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року (8,517 млрд доларів).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

НБУ наводить дані Держмитслужби, згідно з яким за кордон виїжджали 11,252 млн громадян України (за 2019 рік - 29,346 млн), в'їжджали - 3,377 млн іноземних громадян (за 2019 рік - 13,703 млн).

При цьому витрати іноземних туристів в Україні за 2020 рік склали 374 млн доларів (у 2019 році - 1,620 млрд доларів).

Як повідомляло РБК-Україна, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання витрат українців за кордоном у 2021 році. Докризовий рівень буде досягнутий у 2022 році.

Нагадаємо, обсяг імпорту послуг за статтею "Подорожі" за 2019 рік склав 8,552 млрд доларів, що на 8,3% більше, ніж за 2018 рік. За даними НБУ, українці витратили в країнах Європейського союзу 6,301 млрд доларів, що на 5,4% більше, ніж рік тому.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну у 2021 році на 8% до 13 млрд доларів. Це відбудеться в першу чергу за рахунок відновлення економіки країн, де працюють трудові мігранти, а також спрощення умов перетину кордонів після пом'якшення карантину.

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