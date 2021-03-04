Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост переводов трудовых мигрантов в Украину в 2021 году до 13 млрд долларов. Карантинные меры в мире будут ослабевать.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий на брифинге, который транслировался на Youtube.

"2021 году ожидается рост переводов от трудовых мигрантов в Украину на 8% до 13 млрд долларов", - сказал он.

По его словам, это произойдет в первую очередь за счет восстановления экономики стран, где работают трудовые мигранты, а также упрощение условий пересечения границ после смягчения карантина.