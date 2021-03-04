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НБУ прогнозирует рост переводов трудовых мигрантов в Украину

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 14:30
НБУ прогнозирует рост переводов трудовых мигрантов в Украину Фото: Юрий Гелетий (пресс-слуба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост переводов трудовых мигрантов в Украину в 2021 году до 13 млрд долларов. Карантинные меры в мире будут ослабевать.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий на брифинге, который транслировался на Youtube.

"2021 году ожидается рост переводов от трудовых мигрантов в Украину на 8% до 13 млрд долларов", - сказал он.

По его словам, это произойдет в первую очередь за счет восстановления экономики стран, где работают трудовые мигранты, а также упрощение условий пересечения границ после смягчения карантина.

Напомним, в целом объем частных переводов в Украину из-за границы в 2020 году составил 12 121 млн долларов. Это на 1,7% (на 200 млн долларов) больше, чем годом ранее (11 921 млн долларов). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Отметим, объем частных переводов в Украину из-за границы за январь 2021 года составил 869 млн долларов. Это на 8,7% меньше, чем годом ранее (952 млн долларов).

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