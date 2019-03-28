Расходы ПФУ на пенсии выросли почти на четверть в 2018 по сравнению с 2017 годом

Глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус заявил, что расходы фонда на пенсии в Украине выросли в прошлом году почти на четверть. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения заслушал отчет главы фонда "О работе и исполнении бюджета Пенсионного фонда Украины в 2018 году".

Капинус подчеркнул, что общая задолженность по уплате платежей в ПФУ и ЕСВ на 1 января 2019 года составляла 29,1 млрд гривен.

"Фактические общие расходы Пенсионного фонда в 2018 году составили 358,6 млрд грн, что на 67,1 млрд грн, или на 23% больше чем в 2017 году. В 2018 году расходы на пенсионные выплаты составили 352,7 млдр грн (в том числе выплачено на перечисленные пенсии военнослужащим с 01.01.2018 года и автоматические перерасчеты пенсий с 01.04.2018 года на сумму 9,3 млрд грн), что на 66,1 млрд грн больше по сравнению с 2017 годом", - говорится в сообщении.

Кроме того, 1,5 млрд грн фонд потратил на оплату услуг почтовых предприятий по выплате и доставке пенсий (0,4% общих расходов), а 4,4 млрд грн - на административные расходы (1,2%).

Также Капинус отметил, что в 2018 году собственные доходы Пенсионного фонда составили 202,1 млрд грн. Фактические собственные доходы меньше планового показателя на 4,8 млрд грн, или 97,7%. За 2018 год собственные поступления возросли по сравнению с 2017 годом на 43,2 млрд грн, или 27,2%.

"В 2018 году из государственного бюджета Украины выделено ассигнований Пенсионному фонду на общую сумму 150,1 млрд грн, направленных на пенсионное обеспечение военнослужащих, выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по разным пенсионным программам и тому подобное. Расходы Пенсионного фонда на пенсионные выплаты составляли 10,8% ВВП. По сравнению с 2017 годом их доля увеличилась на 1,0%", - гласит отчет главы ПФУ.

Напомним, Капинус рассказал о повышении пенсий украинцам в 2018 году.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Министерства соцполитики Андрей Рева сообщил, что средний размер пенсий для бывших военнослужащих в Украине на сегодняшний день составляет 4682 грн.

Отметим также, в ПФУ сообщали, что по состоянию на 1 марта 2019 года после повышения пенсий большинство украинцев (72%) получают до 3 тыс. грн, остальные - свыше этой суммы.