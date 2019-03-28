Видатки ПФУ на пенсії зросли майже на чверть у 2018 порівняно з 2017 роком

Глава правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус заявив, що видатки фонду на пенсії в Україні зросли у минулому році майже на чверть. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення заслухав звіт глави фонду "Про роботу та виконання бюджету Пенсійного фонду України у 2018 році".

Капінус підкреслив, що загальна заборгованість зі сплати платежів до ПФУ та ЄСВ на 1 січня 2019 року становила 29,1 млрд гривень.

"Фактичні загальні видатки Пенсійного фонду у 2018 році становили 358,6 млрд грн, що на 67,1 млрд грн, або на 23 %, більше ніж у 2017 році. У 2018 році видатки на пенсійні виплати становили 352,7 млрд грн (у тому числі виплачено на перераховані пенсії військовослужбовцям з 01.01.2018 року та автоматичні перерахунки пенсій з 01.04.2018 року на суму 9,3 млрд грн), що на 66,1 млрд грн більше у порівнянні з 2017 роком", - сказано у повідомленні.

Крім того, 1,5 млрд грн фонд витратив на оплату послуг поштових підприємств з виплати та доставки пенсій (0,4% загальних видатків), а 4,4 млрд грн - на адміністративні видатки (1,2%).

Також Капінус зазначив, що у 2018 році власні доходи Пенсійного фонду становили 202,1 млрд грн. Фактичні власні доходи менші за плановий показник на 4,8 млрд грн, або 97,7%. За 2018 рік власні надходження зросли порівняно з 2017 роком на 43,2 млрд грн, або 27,2%.

"У 2018 році з державного бюджету України виділено асигнувань Пенсійному фонду на загальну суму 150,1 млрд грн, які спрямовані на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами тощо. Видатки Пенсійного фонду на пенсійні виплати становили 10,8% ВВП. Порівняно з 2017 роком їх частка збільшилася на 1,0%", - свідчить звіт глави ПФУ.

Нагадаємо, Капінус розповів про підвищення пенсій українцям у 2018 році.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Міністерства соцполітики Андрій Рева повідомив, що середній розмір пенсій для колишніх військовослужбовців в Україні на сьогоднішній день складає 4682 грн.

Відзначимо також, у ПФУ повідомляли, що станом на 1 березня 2019 року після підвищення пенсій більшість українців (72%) отримують до 3 тис. грн, решта - понад цієї суми.