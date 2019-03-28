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В ПФУ рассказали, кому повысили пенсии в 2018 году

Новости » Общество    28.03.2019 - 16:39
В ПФУ рассказали, кому повысили пенсии в 2018 году
Фото: Евгений Капинус (УНИАН)

В частности, повышение получили более полумиллиона военных пенсионеров

Глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус рассказал о повышении пенсий украинцам в 2018 году. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения заслушал отчет Капинуса "О работе и исполнении бюджета Пенсионного фонда Украины в 2018 году".

Так, за прошлый год повышение размера пенсий получили:

544,6 тыс. военных пенсионеров, средний размер повышения - 1459,15 грн;

3 млн работающих пенсионеров, в том числе 2,7 млн автоматическим способом с 1 апреля 2018 года.

"Кроме того, с 1 июля и с 1 декабря проведены перерасчеты пенсий в связи с изменением прожиточного минимума. Средний размер пенсии в течение 2018 года вырос на 166,51 грн (6,7%) - с 2479,15 грн на 1 января 2018 года до 2645,66 грн на 1 января 2019 года. Минимальная пенсия по возрасту выросла с 1452 грн в 01.01.2018 года до 1497 грн в 01.01.2019 года", - сказано в сообщении.

Кроме того, глава ПФУ отметил увеличение в прошлом году объема пенсионных выплат через текущие счета в банках, который составлял 240,8 млрд гривен (68,3% расходов на пенсионные выплаты). Через отделения почтовой связи получают пенсионные выплаты 4,3 млн пенсионеров (37,4%).

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что средний размер пенсий для бывших военнослужащих в Украине на сегодняшний день составляет 4682 грн.

Как писало РБК-Украина ранее, по состоянию на 1 марта 2019 года после повышения пенсий большинство украинцев (72%) получают до 3 тыс. грн, остальные - свыше этой суммы.

Добавим также, ранее Пенсионный фонд сообщал, что средний размер пенсии в Украине после повышения по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 грн.

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