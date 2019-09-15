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Назван размер расходов на образование в бюджете-2020

Новости » Политика    15.09.2019 - 20:39
Назван размер расходов на образование в бюджете-2020
Фото: министр образования Анна Новосад (facebook.com/anja.novosad)

Общие расходы на образование составляют 136,4 млрд гривен

Общие расходы на образование, заложенные в Государственный бюджет на 2020 год, составляют 136,4 млрд гривен. Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.

Общие расходы на 7,7 млрд гривен больше, чем в 2019 году.

Впервые предусмотрены расходы на развитие учреждений высшего образования в объеме около 0,3 млрд гривен.

Основные направления финансирования образовательной реформы:

  • образовательная субвенция (заработная плата учителей и работников инклюзивного-ресурсных центров) - 77 533,3 млн гривен;
  • поддержка Новой украинской школы - 1421,3 млн гривен:
  • обеспечение учащихся начальных классов учебными средствами и современной мебелью - 1060,0 млн гривен;
  • повышение квалификации учителей - 361,3 млн гривен.

Инклюзивное образование (проведение дополнительных коррекционно-развивающих занятий, приобретение специальных средств и оборудования для лиц с особыми потребностями) - 504,5 млн гривен.

Назван размер расходов на образование в бюджете-2020

Напомним, Кабинет министров Украины внес в Верховную раду проект госбюджета-2020. Таким образом, проект закона от 15.09.2019 "О государственном бюджете Украины на 2020 год" вынесен на рассмотрение парламента. Текст документа пока отсутствует.

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