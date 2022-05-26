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Когда Украина начнет получать многомиллиардную помощь США и ЕС: ответ НБУ

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Украина, Четверг 26 мая 2022 10:05
Когда Украина начнет получать многомиллиардную помощь США и ЕС: ответ НБУ Фото: в НБУ ожидают многомиллиардную помощь США и ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины ожидает, бюджет начнет получать многомиллиардную помощь уже в июне. США предоставят 8 млрд долларов, Европейский союз - 9 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы НБУ Юрия Гелетия изданию Forbes Ukraine.

"Более 8 млрд долларов - поддержка госбюджета в рамках пакета помощи от США на 40 млрд долларов. Думаю, мы начнем получать эти средства уже в июне, скорее всего частями", - сказал он.

Гелетий отметил, что Минфин активно работает с Еврокомиссией для того, чтобы как можно скорее получить первые транши из обещанных 9 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи.

"Также с рядом стран ведутся активные переговоры по получению кредитов и гарантий на двусторонней основе", - добавил замглавы НБУ.

Напомним, главы Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предоставит Украине новый пакет макрофинансовой помощи на 9 млрд евро. Деньги будут выделены в 2022 году.

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