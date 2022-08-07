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Расчеты с производителями "зеленой" энергетики остаются на низком уровне, - эксперт

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Воскресенье 07 августа 2022 17:58
Расчеты с производителями "зеленой" энергетики остаются на низком уровне, - эксперт Фото: расчеты с производителями "зеленой" энергетики остаются на низком уровне (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Расчеты государства с производителями "зеленой" электроэнергии остаются на критически низком уровне, который едва покрывает операционные затраты электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко в Facebook.

"Расчеты с производителями э/э из альтернативных источников энергии по "зеленому тарифу" остаются на критически низком уровне. И хоть размер выплат был недавно увеличен до 30%, они все равно едва покрывают операционные расходы производителей", - написал эксперт.

Однако, по его словам, оптимизм внушает то, что "Укрэнерго" обещало минимизировать ограничение зеленой генерации до конца года.

"То есть, в энергобалансе возможно будет больше чистой энергии. Кроме того, "зеленые" получили возможность частично решить проблему дефицита средств, что позволит им сохранить работу электростанций. Речь идет о том, что половину полученных средств от экспорта тока в ЕС "Укрэнерго" по плану будет направлять на погашение своих долгов перед производителями ВИЭ", - сообщил эксперт.

По словам эксперта, благодаря доходам "Укрэнерго" от продажи сечения для экспорта (3-4 млрд), а также восстановлению расчетов непосредственно от самой компании в адрес участников рынка ВИЭ, Украина сможет стабилизировать отрасль "зеленой" энергетики и спасти ее от дефолта.

Напомним, ранее Украина презентовала в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. В целом инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в 130 млрд долларов.

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