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Розрахунки з виробниками "зеленої" енергетики залишаються на низькому рівні, - експерт

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Неділя 07 серпня 2022 17:58
Розрахунки з виробниками "зеленої" енергетики залишаються на низькому рівні, - експерт Фото: розрахунки з виробниками "зеленої" енергетики залишаються на низькому рівні (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Розрахунки держави з виробниками "зеленої" електроенергії залишаються на критично низькому рівні, який ледве покриває операційні витрати електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченко у Facebook.

"Розрахунки із виробниками е/е з альтернативних джерел енергії за "зеленим тарифом" залишаються на критично низькому рівні. І хоч розмір виплат був нещодавно збільшений до 30%, вони все одно ледве покривають операційні витрати виробників", - написав експерт.

Однак, за його словами, оптимізм вселяє те, що "Укренерго" обіцяло мінімізувати обмеження зеленої генерації до кінця року.

"Тобто, в енергобалансі можливо буде більше чистої енергії. Окрім того, "зелені" отримали можливість частково вирішити проблему дефіциту коштів, що дозволить їм зберегти роботу електростанцій. Мова йде про те, що половину отриманих коштів від експорту струму в ЄС "Укренерго" за планом спрямовуватиме на погашення своїх боргів перед виробниками ВДЕ", - повідомив експерт.

За словами експерта, завдяки доходам "Укренерго" від продажу перетину для експорту (3-4 млрд), а також відновленню безпосередньо розрахунків від самої компанії на адресу учасників ринку ВДЕ, Україна зможе стабілізувати галузь зеленої енергетики та врятувати її від дефолту.

Нагадаємо, раніше Україна презентувала у Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032 року. Загалом інвестиції в енергетичну незалежність та "зелений" курс оцінені в 130 млрд доларів.

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