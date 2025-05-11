Раптовий поворот: Ердоган нагадав Путіну, що потрібно для переговорів з Україною

"Президент Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним", - ідеться в повідомленні.

Ердоган погодився на переговори в Туреччині

Як повідомляється, під час зустрічі Ердоган повідомив Путіну, що його заява про те, що мирні переговори між Росією і Україною продовжаться в Стамбулі з того місця, на якому вони зупинилися, вітається, і що Туреччина готова провести переговори, які приведуть до остаточного рішення.

Що сказав Ердоган про припинення вогню

Водночас Ердоган заявив, що "відкрилося вікно можливостей для досягнення миру" і всеосяжне припинення вогню створить необхідне середовище для мирних переговорів.

У заяві РФ про розмову Путіна і Ердогана немає про припинення вогню

У Росії також опублікували підсумковий документ після розмови Ердогана і Путіна. Але в ньому немає жодного слова про заклики турецького президента до припинення вогню в Україні.

"Детально обговорено ініціативу про відновлення прямих російсько-українських переговорів, які пропонується провести в Стамбулі, починаючи з 15 травня", - йдеться в заяві.

У ній також вказується, що Реджеп Тайїп Ердоган "цілком підтримав цю російську пропозицію", підкресливши готовність надати стамбульський майданчик.

"Турецька сторона надасть усе можливе сприяння в організації та проведенні переговорів, спрямованих на досягнення стійкого миру", - констатували в російському МЗС.