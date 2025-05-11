Внезапный поворот: Эрдоган напомнил Путину, что нужно для переговоров с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип назвал Путину главное условие для переговоров с Украиной. При его выполнении он готов провести их в Турции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу турецкого президента.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
Как сообщается, в ходе встречи Эрдоган сообщил Путину, что его заявление о том, что мирные переговоры между Россией и Украиной продолжатся в Стамбуле с того места, на котором они остановились, приветствуется, и что Турция готова провести переговоры, которые приведут к окончательному решению.
В тоже время Эрдоган заявил, что "открылось окно возможностей для достижения мира" и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимую среду для мирных переговоров.
В России также опубликовали итоговый документ после разговора Эрдогана и Путина. Но в нем нет ни слова о призывах турецкого президента к прекращению огня в Украине.
"Подробно обсуждена инициатива о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые предлагается провести в Стамбуле, начиная с 15 мая", - говорится в заявлении.
В нем также указывается, что Реджеп Тайип Эрдоган "всецело поддержал это российское предложение", подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.
"Турецкая сторона окажет все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира", - констатировали в российском МИД.
В ночь на 11 мая глава Кремля Владимир Путин провел пресс-конференцию. В ходе нее он отверг прекращение оня, предложеное Украиной, США и "коалицией решительных" с 12 мая.
Вместо этого Путин предложил продолжить переговоры в Стамбуле, начатые в 2022 году. Причем с того места, на котором они завершились. Сообщалось, что Путин пообщется по этому вопросу с Эрдоганом.
Добавим, что большинство мировых лидеров, реагируя на предложение Путина о Стамбуле, считают, что таким образом Путин тянет время и хочет продолжить войну в Украине.
Так, президент Украины Владимир Зеленский продолжил продвигать позицию о том, что Украина готова встречаться для переговоров с Россией, но перед этим Москва должна подтвердить прекращение огня с 12 мая.
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Путин, предлагая переговоры в Стамбуле, хочет выиграть время, а глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что "Путин хочет продолжать стрелять".
Подробнее о чем говорили Украина и РФ в Стамбуле в 2022 году - читайте в материале РБК-Украина.
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