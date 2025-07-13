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Раптова повінь у Техасі: понад 160 людей досі розшукують

Ілюстративне фото: у Техасі 166 людей досі розшукують (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Унаслідок руйнівної повені в американському штаті Техас загинуло щонайменше 129 осіб. Найбільше постраждав округ Керр - там загинули десятки дітей, тривають пошуки зниклих безвістей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP та ABC.

Кількість жертв нищівної повені в американському Техасі зростає. Станом на суботу, 12 липня, офіційно підтверджено загибель щонайменше 129 осіб , повідомила місцева влада.

Найбільше постраждав округ Керр , де стихія забрала життя 103 осіб , з них 36 - дітей . Ще 166 людей вважаються зниклими безвісти.

Що сталося

Повінь вдарила по гірському регіону штату в ніч проти 4 липня - саме в розпал святкувань Дня незалежності США.

За 45 хвилин рівень води в річці Гуадалупе піднявся на 8 метрів , затопивши десятки молодіжних таборів і зони відпочинку, які були розташовані в руслі або поблизу річки.

Експерти вказують, що в тих місцях, де вода прорвала береги, її рівень перевищив прогнози Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA) .

За даними компанії First Street, яка займається моделюванням кліматичних ризиків, понад 8 мільйонів будинків у США недооцінені з точки зору ризику затоплення , наступна модель FEMA - застаріла.

Завідомо виданню, у ніч на трагедії місцева влада не активувала систему аварійного сповіщення , яка змушує телефони видавати гучні сигнали тривоги.

Натомість попередження були розіслані лише через SMS і тільки тим, хто раніше зареєструвався в системі.

Повінь у Техасі

Нагадаємо, повінь у центральному Техасі почалася вранці, 4 липня. Через сильні паводки вода піднялася в окрузі Керр на 8-9 метрів усього за 45 хвилин.

У приватному дитячому таборі "Містик", де перебували 700 осіб, десятки загинули або зникли безвісти. Пошуки 10 дівчаток і вихователя тривають.

Через трагедію президент США Дональд Трамп запровадив режим стихійного ли ха в Техасі. 6 липня він заявив, що планує відвідати штат у п'ятницю. Також він пообіцяв, що федеральну допомогу Техасу буде продовжено.

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Техас