Внезапное наводнение в Техасе: более 160 человек до сих пор разыскивают

В результате разрушительного наводнения в американском штате Техас погибли по меньшей мере 129 человек. Больше всего пострадал округ Керр - там погибли десятки детей, продолжаются поиски пропавших без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP и ABC.
Количество жертв сокрушительного наводнения в американском Техасе растет. По состоянию на субботу, 12 июля, официально подтверждена гибель по меньшей мере 129 человек, сообщили местные власти.
Больше всего пострадал округ Керр, где стихия унесла жизни 103 человек, из них 36 - детей. Еще 166 человек считаются пропавшими без вести.
Наводнение ударило по горному региону штата в ночь на 4 июля - как раз в разгар празднований Дня независимости США.
За 45 минут уровень воды в реке Гуадалупе поднялся на 8 метров, затопив десятки молодежных лагерей и зоны отдыха, которые были расположены в русле или вблизи реки.
Эксперты указывают, что в тех местах, где вода прорвала берега, ее уровень превысил прогнозы Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
По данным компании First Street, которая занимается моделированием климатических рисков, более 8 миллионов домов в США недооценены с точки зрения риска затопления, следующая модель FEMA - устаревшая.
По сведениям изданию в ночь трагедии местные власти не активировали систему аварийного оповещения, которая заставляет телефоны выдавать громкие сигналы тревоги.
Зато предупреждения были разосланы только через SMS и только тем, кто ранее зарегистрировался в системе.
Напомним, наводнение в центральном Техасе началось утром, 4 июля. Из-за сильных паводков вода поднялась в округе Керр на 8-9 метров всего за 45 минут.
В частном детском лагере "Мистик", где находились 700 человек, десятки погибли или пропали без вести. Поиски 10 девочек и воспитателя продолжаются.
Из-за трагедии президент США Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия в Техасе. 6 июля он заявил, что планирует посетить штат в пятницу. Также он пообещал, что федеральная помощь Техасу будет продолжена.
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