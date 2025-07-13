Внезапное наводнение в Техасе: более 160 человек до сих пор разыскивают

Количество жертв сокрушительного наводнения в американском Техасе растет. По состоянию на субботу, 12 июля, официально подтверждена гибель по меньшей мере 129 человек, сообщили местные власти.

Больше всего пострадал округ Керр, где стихия унесла жизни 103 человек, из них 36 - детей. Еще 166 человек считаются пропавшими без вести.

Что произошло

Наводнение ударило по горному региону штата в ночь на 4 июля - как раз в разгар празднований Дня независимости США.

За 45 минут уровень воды в реке Гуадалупе поднялся на 8 метров, затопив десятки молодежных лагерей и зоны отдыха, которые были расположены в русле или вблизи реки.

Эксперты указывают, что в тех местах, где вода прорвала берега, ее уровень превысил прогнозы Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

По данным компании First Street, которая занимается моделированием климатических рисков, более 8 миллионов домов в США недооценены с точки зрения риска затопления, следующая модель FEMA - устаревшая.

По сведениям изданию в ночь трагедии местные власти не активировали систему аварийного оповещения, которая заставляет телефоны выдавать громкие сигналы тревоги.

Зато предупреждения были разосланы только через SMS и только тем, кто ранее зарегистрировался в системе.