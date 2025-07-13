Раптова повінь у Техасі: понад 160 людей досі розшукують

Унаслідок руйнівної повені в американському штаті Техас загинуло щонайменше 129 осіб. Найбільше постраждав округ Керр - там загинули десятки дітей, тривають пошуки зниклих безвістей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP та ABC.

Кількість жертв нищівної повені в американському Техасі зростає. Станом на суботу, 12 липня, офіційно підтверджено загибель щонайменше 129 осіб , повідомила місцева влада.

Найбільше постраждав округ Керр , де стихія забрала життя 103 осіб , з них 36 - дітей . Ще 166 людей вважаються зниклими безвісти.

Що сталося

Повінь вдарила по гірському регіону штату в ніч проти 4 липня - саме в розпал святкувань Дня незалежності США.

За 45 хвилин рівень води в річці Гуадалупе піднявся на 8 метрів , затопивши десятки молодіжних таборів і зони відпочинку, які були розташовані в руслі або поблизу річки.

Експерти вказують, що в тих місцях, де вода прорвала береги, її рівень перевищив прогнози Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA) .

За даними компанії First Street, яка займається моделюванням кліматичних ризиків, понад 8 мільйонів будинків у США недооцінені з точки зору ризику затоплення , наступна модель FEMA - застаріла.

Завідомо виданню , у ніч на трагедії місцева влада не активувала систему аварійного сповіщення , яка змушує телефони видавати гучні сигнали тривоги.