Внезапное наводнение в Техасе: более 160 человек до сих пор разыскивают

В результате разрушительного наводнения в американском штате Техас погибли по меньшей мере 129 человек. Больше всего пострадал округ Керр - там погибли десятки детей, продолжаются поиски пропавших без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP и ABC.

Количество жертв сокрушительного наводнения в американском Техасе растет. По состоянию на субботу, 12 июля, официально подтверждена гибель по меньшей мере 129 человек , сообщили местные власти.

Больше всего пострадал округ Керр , где стихия унесла жизни 103 человек , из них 36 - детей . Еще 166 человек считаются пропавшими без вести.

Что произошло

Наводнение ударило по горному региону штата в ночь на 4 июля - как раз в разгар празднований Дня независимости США.

За 45 минут уровень воды в реке Гуадалупе поднялся на 8 метров , затопив десятки молодежных лагерей и зоны отдыха, которые были расположены в русле или вблизи реки.

Эксперты указывают, что в тех местах, где вода прорвала берега, ее уровень превысил прогнозы Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) .

По данным компании First Street, которая занимается моделированием климатических рисков, более 8 миллионов домов в США недооценены с точки зрения риска затопления , следующая модель FEMA - устаревшая.

По сведениям изданию в ночь трагедии местные власти не активировали систему аварийного оповещения , которая заставляет телефоны выдавать громкие сигналы тревоги.