Раптова повінь в Нью-Йорку: затоплені станції метро, дороги, будинки

Сильні зливи спричинили масштабні повені в Нью-Йорку та штаті Нью-Джерсі. Затоплені станції метро, дороги й житлові будинки, рух транспорту заблоковано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
У понеділок, 15 липня, потужні шторми обрушилися на Нью-Йорк і прилеглі райони, спричинивши раптові повені та транспортний колапс.
Через сильні зливи місцева влада оголосила попередження про повінь, а в Нью-Джерсі губернатор Філ Мерфі запровадив надзвичайний стан.
Зливи охопили Мангеттен, Бронкс, Вестчестер, а також Скотч-Плейнс і Плейнфілд у Нью-Джерсі. Деякі райони отримали понад 6 дюймів (понад 15 см) опадів за декілька годин.
За інформацією Управління столичного транспорту, рух метро зазнав масштабних збоїв.
Частину ліній було зупинено через затоплення станцій, зокрема на 28-й вулиці та Пенн-станції.
Також тимчасово було перекрито рух поїздів Metro-North до Центрального терміналу. Пасажирів закликали відкласти поїздки, доки інфраструктура не буде відновлена.
Водночас водії масово застрягали на затоплених автомагістралях.
У Скотч-Плейнс та Елмсфорді вода затопила Main Street та частину дороги Saw Mill River Parkway - рятувальники витягали людей із машин, використовуючи спецтехніку.
У Вестчестері виконавчий директор Кен Дженкінс повідомив, що повінь виникла "дуже швидко", і служби отримали численні виклики на 911.
У Розель-парку вода доходила до щиколоток, вздовж вулиць розставили попереджувальні конуси.
У пабі Dowling’s у Честнаті рівень води всередині сягнув до фута (понад 30 см). Власник зазначив, що це вже друга велика повінь за чотири роки, після подібного випадку під час урагану Іда.
Нагадаємо, повінь у центральному Техасі почалася вранці, 4 липня. Через сильні паводки вода піднялася в окрузі Керр на 8-9 метрів усього за 45 хвилин.
У приватному дитячому таборі "Містик", де перебували 700 осіб, десятки загинули або зникли безвісти. Пошуки 10 дівчаток і вихователя тривають.
Через трагедію президент США Дональд Трамп запровадив режим стихійного ли ха в Техасі. 6 липня він заявив, що планує відвідати штат у п'ятницю. Також він пообіцяв, що федеральну допомогу Техасу буде продовжено.
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