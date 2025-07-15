Внезапное наводнение в Нью-Йорке: затоплены станции метро, дороги, дома

Сильные ливни вызвали масштабные наводнения в Нью-Йорке и штате Нью-Джерси. Затоплены станции метро, дороги и жилые дома, движение транспорта заблокировано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
В понедельник, 15 июля, мощные штормы обрушились на Нью-Йорк и прилегающие районы, вызвав внезапные наводнения и транспортный коллапс.
Из-за сильных ливней местные власти объявили предупреждение о наводнении, а в Нью-Джерси губернатор Фил Мерфи ввел чрезвычайное положение.
Ливни охватили Манхэттен, Бронкс, Вестчестер, а также Скотч-Плейнс и Плейнфилд в Нью-Джерси. Некоторые районы получили более 6 дюймов (более 15 см) осадков за несколько часов.
По информации Управления столичного транспорта, движение метро претерпело масштабные сбои.
Часть линий была остановлена из-за затопления станций, в частности на 28-й улице и Пенн-станции.
Нью-Йорк, Нью-Йорк.- Massimiliano (@Massi58618192) 15 июля 2025 года
За два часа в городе выпало 17 см дождя. Метро затоплено, поезд застрял в воде в туннеле станции 23-я улица.
В таких городах, как Вашингтон, округ Колумбия, Балтимор, Ньюарк, pic.twitter.com/e2sCPAO6RV объявлены предупреждения о наводнениях.
Также временно было перекрыто движение поездов Metro-North до Центрального терминала. Пассажиров призвали отложить поездки, пока инфраструктура не будет восстановлена.
В то же время водители массово застревали на затопленных автомагистралях.
В Скотч-Плейнс и Элмсфорде вода затопила Main Street и часть дороги Saw Mill River Parkway - спасатели вытаскивали людей из машин, используя спецтехнику.
В Вестчестере исполнительный директор Кен Дженкинс сообщил, что наводнение возникло "очень быстро", и службы получили многочисленные вызовы на 911.
В Розель-парке вода доходила до щиколоток, вдоль улиц расставили предупредительные конусы.
В пабе Dowling's в Честнати уровень воды внутри достиг до фута (более 30 см). Владелец отметил, что это уже второе большое наводнение за четыре года, после подобного случая во время урагана Ида.
Напомним, наводнение в центральном Техасе началось утром, 4 июля. Из-за сильных паводков вода поднялась в округе Керр на 8-9 метров всего за 45 минут.
В частном детском лагере "Мистик", где находились 700 человек, десятки погибли или пропали без вести. Поиски 10 девочек и воспитателя продолжаются.
Из-за трагедии президент США Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия в Техасе. 6 июля он заявил, что планирует посетить штат в пятницу. Также он пообещал, что федеральная помощь Техасу будет продолжена.
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