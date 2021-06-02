Рaperless в Україні. Раді рекомендують ухвалити закон про публічні послуги онлайн

Верховній раді рекомендують ухвалити за основу законопроект №5495 про особливості надання електронних публічних послуг, так званий Paperless . Їх надання відбуватиметься без втручання чиновників.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію надав комітет з питань цифрової трансформації.

Проект врегульовує надання публічних послуг в електронній формі. Після ухвалення цього закону переважна більшість публічних послуг буде надаватися онлайн.

Вказано, що при їх наданні від заявників не будуть вимагати додаткові документи, що перебувають у володінні або розпорядженні органів держвлади.

Перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб зазначив, що ухвалення цього документу сприятиме запровадженню режиму paperless, коли більшість або всі державні послуги українці зможуть отримувати з дому або офісу.

У законі прописані нові терміни, такі як "електронна публічна послуга", "автоматичний режим надання електронної публічної послуги", "комплексна електронна публічна послуга", "система електронної взаємодії електронних ресурсів".

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект про особливості надання електронних публічних послуг", - сказано у повідомленні.