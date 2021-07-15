Рaperless в Украине. Рада приняла во втором чтении закон о публичных услугах онлайн

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг, так называемый Paperless. Их предоставление будет происходить без вмешательства чиновников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовали 238 нардепов.
Принятие закона обяжет госструктуры предоставлять публичные услуги также и в электронной форме.
Вводится понятие "электронная публичная услуга". Электронные процедуры приравниваются к бумажным. Устанавливаются четкие правила предоставления е-услуг.
Прописан принцип "молчаливого согласия". Граждане могут получить е-услугу, даже если в определенный срок другая организация не прислала необходимую о гражданине информацию.
В законе прописали так называемый автоматический режим е-услуг - они будут предоставляться без вмешательства чиновника.
Предусмотрели и комплексную электронную публичную услугу. То есть, украинцы смогут получить ряд услуг по одному заявлению.
Напомним, за основу этот закон Рада приняла в середине июня.
Как писало РБК-Украина, каждый второй украинец воспользовался по меньшей мере одной государственной электронной услугой в течение прошлого года. Среди самых популярных - получение паспортов и услуги на портале и в приложении "Дия".