Рaperless в Украине. Рада приняла во втором чтении закон о публичных услугах онлайн

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг, так называемый Paperless . Их предоставление будет происходить без вмешательства чиновников.

"За" проголосовали 238 нардепов.

Принятие закона обяжет госструктуры предоставлять публичные услуги также и в электронной форме.

Вводится понятие "электронная публичная услуга". Электронные процедуры приравниваются к бумажным. Устанавливаются четкие правила предоставления е-услуг.

Прописан принцип "молчаливого согласия". Граждане могут получить е-услугу, даже если в определенный срок другая организация не прислала необходимую о гражданине информацию.

В законе прописали так называемый автоматический режим е-услуг - они будут предоставляться без вмешательства чиновника.

Предусмотрели и комплексную электронную публичную услугу. То есть, украинцы смогут получить ряд услуг по одному заявлению.