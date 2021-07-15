ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рaperless в Украине. Рада приняла во втором чтении закон о публичных услугах онлайн

Новина українською →
Украина, Четверг 15 июля 2021 18:58
Рaperless в Украине. Рада приняла во втором чтении закон о публичных услугах онлайн Фото: Рада приняла во втором чтении закон о публичных услугах онлайн (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг, так называемый Paperless. Их предоставление будет происходить без вмешательства чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 238 нардепов.

Принятие закона обяжет госструктуры предоставлять публичные услуги также и в электронной форме.

Вводится понятие "электронная публичная услуга". Электронные процедуры приравниваются к бумажным. Устанавливаются четкие правила предоставления е-услуг.

Прописан принцип "молчаливого согласия". Граждане могут получить е-услугу, даже если в определенный срок другая организация не прислала необходимую о гражданине информацию.

В законе прописали так называемый автоматический режим е-услуг - они будут предоставляться без вмешательства чиновника.

Предусмотрели и комплексную электронную публичную услугу. То есть, украинцы смогут получить ряд услуг по одному заявлению.

Напомним, за основу этот закон Рада приняла в середине июня.

Как писало РБК-Украина, каждый второй украинец воспользовался по меньшей мере одной государственной электронной услугой в течение прошлого года. Среди самых популярных - получение паспортов и услуги на портале и в приложении "Дия".

Читайте РБК-Украина в Google News
услуги Верховная рада
NEWS
Официально. ЕС рекомендовал открыть границы для украинцев
Официально. ЕС рекомендовал открыть границы для украинцев
DAILY
ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева